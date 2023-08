Aktuell Land

Daimler nimmt weniger Aufträge an: Gewinn zieht leicht an

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal erneut weniger Aufträge gebucht als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal nahmen die Schwaben Bestellungen für 96.936 Fahrzeuge an, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Das war ein Minus von 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum (111.412).