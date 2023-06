Aktuell Land

Dachstuhlbrand: Zwei Verletzte und 250.000 Euro Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand in Kronau (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 250.000 Euro. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Montagvormittag bei Arbeiten an dem Neubau ausgebrochen.