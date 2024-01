Aktuell Land

Dachstuhlbrand: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Ein Brand mit einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro hat in Freiburg einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Dachstuhl habe am Dienstag aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dreizehn Fahrzeuge mit mehr als 100 Einsatzkräften rückten aus. Die Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.