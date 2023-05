Aktuell Land

Dachstuhlbrand in Elektrofachmarkt: Feuerwehrmann verletzt

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Elektrofachmarkt in Ulm ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Das Geschäft für Elektrogeräte und Fahrräder war am Freitagabend in Flammen aufgegangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Da Einsturzgefahr bestand, mussten die Einsatzkräfte das Gebäude über mehrere Drehleitern löschen.