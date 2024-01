Aktuell Land

Dachstuhl in Weinheim fängt Feuer: 100.000 Euro Schaden

Ein Schaden von etwa 100.000 Euro ist beim Brand eines Dachstuhls in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache am Montagabend in der Wohnung über einer Vereinsgaststätte ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Teil des Dachstuhls brannte vollständig ab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.