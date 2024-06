Aktuell Land

Dachstuhl brennt: Feuer greift auf Nachbargebäude über

Zwei Gebäude in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) sind durch einen Brand teilweise unbewohnbar geworden. Polizeiangaben zufolge war das Feuer am Dienstagvormittag im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte den Dachstuhl in Vollbrand gesetzt. Zudem griff das Feuer auf ein Nachbargebäude über. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.