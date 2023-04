Aktuell Land

Dachstuhl brennt aus: Hoher Schaden

Hoher Schaden ist infolge eines Dachstuhlbrands in Lörrach entstanden. Die Polizei ging am Dienstag von einer Summe im unteren sechsstelligen Euro-Bereich aus. Das Feuer war am Ostermontag aus zunächst unklarer Ursache ausgebrochen. Der Dachstuhl brannte komplett aus, die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus. Die Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus selber verlassen. Eine Polizistin stürzte bei dem Einsatz auf einer Treppe und verletzte sich am Fuß. An den Tagen zuvor waren in Lörrach bereits ein Heuballenlager und eine Holzscheune niedergebrannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.