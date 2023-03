Aktuell Land

Dachbrand in 40-Parteien-Haus: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Dachbrand in einem rund 40-Parteien-Haus in Sindelfingen hat am Freitagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurden auf dem Dach Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, bei dem sich das leicht brennbare Dichtungsmittel Bitumen entzündet habe, erklärte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei dann vermutlich auf den Dämmstoff darunter übergegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa einer Stunde löschen. Es gab keine Verletzten.