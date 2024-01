Aktuell Land

Düzen Tekkal erhält den Theodor Heuss Preis

Die deutsche Autorin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal erhält den diesjährigen Theodor Heuss Preis. Ihre Arbeit zeichne sich durch einen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und die Rechte von Minderheiten aus, teilte die Theodor Heuss Stiftung am Donnerstag in Stuttgart mit. »Sie nimmt offen und unter persönlichen Anfeindungen gegen Rassismus, Islamismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus Stellung«, heißt es in der Begründung der Jury weiter.