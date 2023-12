Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Dänen mit Trainer Kasper Hjulmand bestreiten ihr erstes Gruppenspiel bei der EM 2024 am 16. Juni (18.00 Uhr) in Stuttgart gegen Slowenien. Am 20. Juni (18.00 Uhr) treffen sie in Frankfurt/Main auf England, am 25. Juni (21.00 Uhr) in München auf Serbien.

