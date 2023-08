Aktuell Land

Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto kappt Umsatzziel 2023

Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto rechnet auch wegen des lange schlechten Wetters mit weniger Geschäft in diesem Jahr. Unter den häufigen Niederschlägen und teils niedrigen Temperaturen leidet nach Unternehmensangaben vor allem das Geschäft mit Fassadensystemen. Der Umsatz dürfte statt der bislang anvisierten 1,91 Milliarden lediglich 1,76 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Stühlingen mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll aber weiter zwischen 118 und 143 Millionen Euro erreichen. Bei beiden Kennzahlen rechnet das Unternehmen allerdings Belastungen infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine heraus.