Crailsheim präsentiert dritten Neuzugang: Keandre Cook kommt

Mit der Verpflichtung von Keandre Cook nimmt der Kader des Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim weiter Formen an. Der 26-Jährige ist nach Center Galin Smith und Shooting Guard Brevin Pritzl der dritte Neuzugang, wie der Club am Montag mitteilte. »Keandre ist ein variabler Spieler für die Flügel- und Guard-Positionen der sowohl zum Korb ziehen kann als auch einen guten Distanzwurf hat. Deshalb kann er in verschiedenen Bereichen wichtig für unser Team sein«, sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat.