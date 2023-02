Aktuell Land

Corona-Testcenter in Flammen: Vermutlich Brandstiftung

Ein als Corona-Testcenter genutzter Container hat in Neu-Ulm gebrannt - vermutlich steckt ein Brandstifter dahinter. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Container, der auf einem Parkplatz stand, brannte am Mittwochabend vollständig aus. Nun ermittelt die Kripo Neu-Ulm. Was auf Brandstiftung hinweist, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.