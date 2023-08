Comeback von Josha Vagnoman beim VfB Stuttgart rückt näher

Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart lächelt in die Kamera.

Wahrscheinlich sei der Außenbahnspieler jedoch »schnell in der Lage, wieder ein Faktor zu werden«, sagte Hoeneß. Der 22 Jahre alte Neu-Nationalspieler Vagnoman fehlt dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten seit Wochen wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß.

Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg kann Hoeneß unterdessen wieder auf Mittelfeldspieler Enzo Millot bauen, der beim 1:5 in Leipzig wegen Wadenproblemen ausgesetzt hatte. Millot sei gegen die Badener ebenso wie Neuzugang Angelo Stiller eine Option für die Startelf, kündigte Hoeneß an. Gegen die Freiburger von Trainer Christian Streich haben die Schwaben zuletzt oft das Nachsehen gehabt: Die vergangenen sechs Bundesliga-Duelle verlor der VfB.

