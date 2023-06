Clueso und Nina Chuba heizen »Southside«-Fans ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als 60.000 Musikfans werden bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet. Rund 80 Künstler und Bands stehen laut Programm auf den drei Bühnen.

Sie spielen zeitversetzt auch beim Schwesterfestival »Hurricane« in Niedersachsen. Das »Southside« und das »Hurricane« gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Für Samstag wurden in Neuhausen ob Eck unter anderem Peter Fox und Billy Talent angekündigt.

