An einem Palmen hängt ein mit einem christlichen Motiv bemaltes Ei.

Der Palmsonntag soll an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Die Menschen jubelten Jesus der Bibel zufolge zu und schmückten den Weg mit Palmzweigen. Traditionell versammeln sich heutzutage in vielen süddeutschen Gemeinden Gottesdienstbesucher und -besucherinnen, um unter freiem Himmel Palm- oder Buchsbaumzweige segnen zu lassen.