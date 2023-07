Aktuell Land

Chlorgasaustritt: Notfall in Stuttgarter Schwimmbad

In einem Stuttgarter Schwimmbad ist am Dienstagmorgen Chlorgas ausgetreten. 13 Menschen seien vom Rettungsdienst untersucht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach wurde glücklicherweise niemand verletzt. Rund 40 Einsatzkräfte waren am Morgen im Einsatz. Vier davon gingen mit Spezialanzügen in das Gebäude und versuchten, das Leck im Technikbereich zu schließen.