Chemie-Experiment in Schule missglückt: Schüler verletzt

Ein misslungenes Experiment an einer Schule in Schwetzingen bei Heidelberg hat für einen größeren Einsatz von Rettungskräften und Feuerwehr gesorgt. 15 Schülerinnen und Schülern war im Anschluss unwohl, zwei weitere klagten über leichte Atemwegsreizungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Schüler sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte eine Sprecherin der Polizei mitgeteilt, dass alle Schüler Reizungen erlitten haben.