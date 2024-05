Aktuell Land

Champions League: SG Bietigheim zieht ins Final Four ein

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben auf europäischer Bühne den größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingefahren. Als erster deutscher Frauen-Club überhaupt zog der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntagnachmittag in das Final-Four-Turnier der Champions League ein. Im Viertelfinale behielt die SG trotz einer knappen 30:32 (16:17)-Niederlage im Rückspiel beim dänischen Club Odense Handbold in der Addition die Oberhand. Das Hinspiel hatte die SG zu Hause mit 30:26 gewonnen.