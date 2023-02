Aktuell Land

Champions League: Bietigheims Handballerinnen erneut sieglos

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben zum siebten Mal nacheinander in der Champions League nicht gewonnen. Das Team von Trainer Markus Gaugisch unterlag am Sonntag dem rumänischen Spitzenteam CSM Bukarest mit 25:27 (12:15). Im Hinspiel hatte sich die SG zumindest einen Punkt erkämpft. In der Tabelle haben die Bietigheimerinnen zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase weiterhin gute Chancen auf den Einzug in die Playoff-Runde.