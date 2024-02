Aktuell Land

CDU-Landeschef: »Es muss friedlich und gewaltfrei bleiben«

Baden-Württembergs CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel hat die Landwirte zu friedlichen Protesten für ihre Ziele aufgerufen und die Biberacher Tumulte rund um die Parteiveranstaltung der Grünen kritisiert. »Dass der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach heute nicht wie geplant stattfinden konnte, ist inakzeptabel«, sagte Hagel am Mittwoch in Fellbach. Die Unzufriedenheit etwa der Landwirte, der Handwerker oder der Logistiker mit der Bundesregierung sei legitim. »Proteste gehören zu einer funktionierenden Demokratie dazu«, sagte Hagel. Er schränkte aber auch ein: »Bei Protesten gilt immer Maß und Mitte. Es muss immer friedlich und gewaltfrei bleiben.« Das sei bei den weitaus meisten Kundgebungen der vergangenen Wochen auch der Fall gewesen.