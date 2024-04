Aktuell Land

CDU-Chef Hagel: »Ampelmänner« demütigen Frankreich

CDU-Landeschef Manuel Hagel hat der Ampelregierung vorgeworfen, die Errungenschaften deutsch-französischer Freundschaft »mit System« zu gefährden. So kritisierte er am Samstag auf dem Landesparteitag in Ludwigsburg, dass die Ampel etwa die Goethe-Institute in Frankreich schließen wolle. Wenn die CDU wieder regiere, müssten die Institute sofort wieder geöffnet werden. »Diese Ampelmänner und -frauen in Berlin, die unser Nachbarland Frankreich nicht nur ignorieren - sie demütigen es und sie düpieren es.« Die Bundesregierung hat entschieden, die Goethe-Institute in Bordeaux und Lille und das Verbindungsbüro in Straßburg zu schließen.