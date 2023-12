Aktuell Land

CDU-Chef fordert »ganzheitliches Update« des Bildungssystems

Der CDU-Partei- und Fraktionschef Manuel Hagel fordert, das Bildungssystem in Baden-Württemberg auf den Prüfstand zu stellen. »Wir brauchen für unser Bildungssystem ein ganzheitliches Update«, sagte Hagel am Montag in Stuttgart. Die Schulen in Baden-Württemberg müssten wieder Spitze werden. »Ich werbe dafür, dass wir uns alle wesentlichen Bildungsbereiche anschauen und auf diese Vision ausrichten«, sagte Hagel. Die Frage, ob das Gymnasium künftig acht oder neun Jahre dauere sei ein wichtiger Baustein, »gleichwertig neben anderen Bausteinen«.