Carport und Dachstuhl fangen Feuer: Halbe Million Schaden

Rund eine halbe Million Euro Schaden sind bei einem Brand in Oberboihingen (Kreis Esslingen) entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht zum Sonntag zunächst ein Carport in Brand, bevor das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses und einen Holzschuppen überging.