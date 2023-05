Aktuell Land

Caritas und Diakonie: Mehr Menschen von Armut betroffen

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie stellen bei den Menschen in Baden-Württemberg immer mehr Geld- und Existenzsorgen fest. »Wer bisher bereits arm oder von Armut bedroht war, ist von der aktuellen Krise am stärksten betroffen. Zunehmend rutschen aber auch Menschen aus der Mittelschicht in Armut«, sagte Annette Holuscha-Uhlenbrock vom Vorstand des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Donnerstag. Das zeigt auch eine nicht repräsentative Umfrage, die die Verbände Anfang des Jahres gemacht haben.