Caritas International: Marokko-Hilfe von 50.000 Euro

Die Hilfsorganisation Caritas International stellt für die Erdbeben-Soforthilfe für Menschen in Marokko 50.000 Euro bereit. Dörfer im Atlasgebirge brauchen unter anderem Kleidung, Decken, Zelte, Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser und Notstromaggregate, wie Caritas International am Mittwoch in Freiburg mitteilte.