Caritas Breisgau-Hochschwarzwald: Im Sanierungsverfahren

Der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald muss nach eigenen Angaben saniert werden. Man setze dabei auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, teilte der Verband am Donnerstag in Freiburg mit. Die gesamte Pflegebranche stehe unter Druck. Da Kapazitäten in der Altenhilfe seit 2015 ausgebaut wurden, sei der regionale Caritasverband besonders anfällig. Wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärte, ist der Verband nicht akut gefährdet.