Aktuell Land

Caritas benennt nach Missbrauchsbericht Seniorenzentrum um

Der Freiburger Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche hat im Schwarzwaldort Kirchzarten Konsequenzen: Das dortige Oskar-Saier-Haus wird zum 1. Juni in Caritas Seniorenzentrum Kirchzarten umgetauft. Das teilte der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald am Dienstag in Freiburg mit.