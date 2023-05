Aktuell Land

Cannabisaufzucht in Lagerhalle: Zwei Männer festgenommen

Zwei Männer sind am Mittwoch in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Drogenbande festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 31 und 41 Jahren sollen eine Cannabis-Plantage in einer Lagerhalle mit rund 1800 Pflanzen professionell betrieben haben. Sie wurden bei einer Durchsuchung am Mittwoch vor Ort festgenommen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt.