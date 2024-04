Aktuell Land

Campingplatzmitarbeiter bedroht Kiosk-Verkäuferin mit Waffe

Ein Campingplatz-Mitarbeiter soll in Konstanz eine Kiosk-Verkäuferin mit einer täuschend echten Waffe bedroht und sie zur Herausgabe von Geld aus der Kasse aufgefordert haben. Der 33-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Der alkoholisierte Mann gab an, dass sich in seinem Campingwagen weitere Waffen und Handgranaten befänden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Spezialisten der Polizei überprüften dies und fanden eine zweite täuschend echte Waffe sowie Munition. Um welche Art von Waffen es sich genau handelte, blieb unklar.