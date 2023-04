Aktuell Land

Busverkehr-Sonderkontrolle: Fahrer 32 Stunden am Steuer

Bei einer Sonderkontrolle des Verkehrs am Busterminal des Stuttgarter Flughafens ist der Polizei ein Fahrer ins Netz gegangen der bereits 32 Stunden am Steuer gesessen hatte. Der Mann sei von der Polizei für die nächsten elf Stunden ins Bett geschickt worden, erklärte ein Sprecher am Freitag.