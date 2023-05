Aktuell Land

Busunfall in Heidelberg: Bewährungsstrafe für Fahrer

Nach einem schweren Unfall mit einem führerlosen Bus in Heidelberg ist der Fahrer zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 13 Fällen verurteilte das Amtsgericht Heidelberg den Mann, wie eine Sprecherin am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.