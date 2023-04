Aktuell Land

Busfahrgast fällt gegen Scheibe wegen querenden Radfahrers

Nach einer Vollbremsung ist ein Busfahrgast in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) möglicherweise schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte am Dienstagmorgen gebremst, um einen Unfall wegen eines die Straße überquerenden Radfahrers zu vermeiden, wie die Polizei tags darauf mitteilte. Der 45 Jahre alte Fahrgast stand im Bus und wurde gegen eine Scheibe am Ausgang des Linienbusses geschleudert, die zerbrach. Er kam in ein Krankenhaus. Bus und Radler stießen nicht zusammen.