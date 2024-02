Aktuell Land

Busfahrer im Streit mit Fahrgast verletzt

Bei einem Streit mit einem rabiaten Schwarzfahrer sind in Rottenburg ein Busfahrer und ein Passant verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch war der Mann, der bereits mehrfach mit falschen Fahrkarten aufgefallen war, am Morgen beim Einsteigen in den Bus vom Fahrer angesprochen worden. Im Laufe des dann aufkommenden Streits habe der Unbekannte ein Messer gezogen und damit den Busfahrer verletzt.