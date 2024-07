Bus-Notbremsung - Vier Menschen werden verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch die Notbremsung eines Busses in Heidelberg sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen ist in ein Krankenhaus gekommen. Ein Auto habe aus unbekanntem Grund scharf vor dem Linienbus abgebremst, teilte die Polizei mit. Im Bus der Linie 31 seien mehrere Fahrgäste hingefallen, drei hätten dabei leichte Blessuren erlitten, ein vierter Fahrgast sei mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer entfernte sich den Angaben zufolge unerkannt vom Unfallort. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.