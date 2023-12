Aktuell Land

Bus kollidiert mit Pferden: Reiterin abgeworfen und verletzt

Ein Linienbus ist in Grundholzen (Kreis Konstanz) mit zwei Pferde zusammengestoßen. Auf einem der Pferde saß eine 48-jährige Reiterin, die abgeworfen und dadurch schwer verletzt wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde rannten davon.