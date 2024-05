Aktuell Land

Bus kollidiert beinahe mit Straßenbahn: Drei Verletzte

Ein außer Kontrolle geratener Linienbus ist in Freiburg beinahe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Straßenbahnfahrer habe am Freitag eine Vollbremsung einleiten müssen, dabei seien zwei Fahrgäste gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Busses und die zwei Fahrgäste in der Straßenbahn wurden leicht verletzt.