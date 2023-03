Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrschüler war am Donnerstag im Beisein eines Fahrlehrers auf einem privaten Gelände in Bubesheim (Landkreis Günzburg) mit einem Gelenkbus unterwegs, in dem mehrere Passagiere saßen. Dabei setzte er sein Fahrzeug gegen einen geparkten Bus, in dem sich ebenfalls mehrere Passagiere aufhielten. Weitere neun Menschen im Alter zwischen 17 und 58 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Pressemitteilung