Burgmaier baut Produktion am Stammsitz nicht mehr auf

Nach einem Großbrand mit 200 Millionen Euro Schaden will der Automobilzulieferer Burgmaier die Produktion in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) nicht wieder aufbauen. Das wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig, weil der Standort unmittelbar an ein Wohngebiet grenze, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Allmendingen bleibe aber Sitz des Unternehmens. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet - und darüber, dass betriebsbedingte Kündigungen drohten.