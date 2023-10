Bundesgartenschau in Mannheim endet mit Gottesdienst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem ökumenischen Gottesdienst geht die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim am Sonntag (12.00 Uhr) zu Ende. Die Veranstalter hatten bereits Ende September ein positives Fazit gezogen. Die Buga habe die Stadt nachhaltig verändert, sagte Oberbürgermeister Christian Specht. So sei etwa auf einem Gelände, wo früher Kasernen und ein Depot der US-Armee standen, ein neues Parkgelände entstanden - mit großer Spiel- und Bewegungsfläche sowie neuen Naturräumen für diverse Tierarten. Ende September erreichten die Buga-Verantwortlichen auch noch ihr selbst gesetztes Ziel von zwei Millionen Besuchern. Die Kosten der 178 Tage währenden Schau lagen demnach bei rund 60 Millionen Euro.

Buga 23