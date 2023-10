Aktuell Land

Bundesanwaltschaft: Angeklagter hat Jagd auf Polizei gemacht

Der Angeklagte im »Reichsbürger«-Prozess um Schüsse im badischen Boxberg hat sich aus Sicht der Bundesanwaltschaft des mehrfachen versuchten Mordes schuldig gemacht. Er habe bewusst und zielgerichtet »regelrecht Jagd auf Polizeibeamte gemacht«, sagte eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft am Mittwoch beim Plädoyer im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim. Lediglich dem Zufall sei es zu verdanken, dass es nicht zu tödlichen Verletzungen gekommen sei. In der Verhandlung hätten sich die Tatvorwürfe in vollem Umfang bestätigt.