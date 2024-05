Brigadegeneral Krone führt künftig Kommando Spezialkräfte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wechsel an der Spitze des Kommandos Spezialkräfte (KSK): Brigadegeneral Alexander Krone übernimmt am 14. Juni in Calw die Führung des Verbandes mit einem feierlichen Appell, wie die Bundeswehr am Mittwoch mitteilte. Krone löst damit Brigadegeneral Ansgar Meyer ab, der Kommandeur des Zentrums Innere Führung in Koblenz wird.

Das KSK stellt Spezialkräfte im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr für weltweite Einsätze bereit. Seit 2022 richtet das KSK seinen Schwerpunkt konsequent auf Landes- und Bündnisverteidigung im Nato-Rahmen aus. Zu den Aufträgen gehören die Bekämpfung von Hochwertzielen von strategischer Bedeutung, die Gewinnung von Schlüsselinformationen, die Befreiung deutscher Staatsbürger aus Gefangennahme, Geiselhaft oder terroristischer Bedrohung im Ausland, die Festsetzung sogenannter Zielpersonen sowie die Ertüchtigung von Partnerspezialkräften im Ausland.

KSK