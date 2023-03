Aktuell Land

Brief an Brüssel: Baden-Württemberg sieht sich benachteiligt

Baden-Württemberg dringt im internationalen Standortwettbewerb auf deutlich mehr Hilfe aus Brüssel. Man benötige »neue Werkzeuge im EU-Förder- und Beihilferecht« und dürfe nicht wie bisher gegenüber anderen europäischen Transformationsregionen benachteiligt werden, schreiben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.