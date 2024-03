Bitte aktivieren Sie Javascript

Das in Brand geratene Auto habe auf der vierten Parkebene gestanden. Ein technischer Defekt am Fahrzeug habe wohl zu dem Feuer geführt, so die Polizei weiter. Es sei Totalschaden entstanden. Auch das Parkhaus sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Schadens könne bislang nicht beziffert werden.

Mitteilung der Polizei