Brennender Wäschetrockner in Hotel: Rund 70.000 Euro Schaden

Ein Wäschetrockner hat in einem Hotel in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) Feuer gefangen. Grund für den Brand war nach einer ersten Einschätzung der Polizei ein technischer Defekt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Bei dem Brand am Montag wurde niemand verletzt, weil das Hotel zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen war. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro.