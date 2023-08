Brennende Scheune auf Pferdehof in Wendlingen am Neckar

Feuerwehrleute löschen an einem Brand in einer Scheune auf einem Pferdehof.

Eine Scheune auf einem Pferdehof in Wendlingen am Neckar im Landkreis Esslingen ist vollständig abgebrannt. Bei dem Vollbrand am Sonntagabend kamen keine Menschen oder Tiere zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Eine große schwarze Rauchwolke war zu sehen, woraufhin mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingingen. Die Scheune mit Hofgeräten, Maschinen, Fahrzeugen und Stroh brannte völlig ab, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die angrenzende Reithalle jedoch verhindern. Der Schaden wird auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt.