Aktuell Land

Breitenreiter kritisiert Hoffenheim-Fans für Sprechchöre

Trainer André Breitenreiter hat nach dem 1:4 der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach die Reaktion der Fans im Sinsheimer Stadion kritisiert. Die Anhänger in der Südkurve hatten am Samstag nach dem erneuten Rückschlag für die kriselnden Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga lautstark gefordert: »Wir wollen euch kämpfen sehen!« Laut Breitenreiter »hilft dies der Mannschaft am Ende des Tages nicht«, wie der 49-Jährige später erklärte.