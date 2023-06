Aktuell Land

Bregenzer Festspiele machen sich startklar für neue Saison

Mit den Opern »Ernani« von Giuseppe Verdi und »Madame Butterfly« von Giacomo Puccini starten die Bregenzer Festspiele im Juli in eine neue Saison. Mit den Ticketverkäufen zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. »Wir wissen, dass wir diesen Sommer gut abschließen werden«, sagte Intendantin Elisabeth Sobotka am Dienstag in Wien. Es gebe noch Karten, aber man blicke zuversichtlich auf den Jahresabschluss. In der kommenden Woche sollen die Proben am Bodensee starten, teilte das Festspielhaus mit.