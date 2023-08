Aktuell Land

Brautbekleidung und Schmuck aus Modegeschäft gestohlen

Reichte das Geld nicht mehr für das Outfit zur Hochzeit? Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Pforzheim Brautbekleidung und Schmuck aus einem Modegeschäft gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, belaufe sich der Schaden nach derzeitigen Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Zum Einbruch in das Brautmodegeschäft war es demnach zwischen Samstag und Dienstag gekommen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Ob die Täter weiblich oder männlich sind, war zunächst unklar.