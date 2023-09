Aktuell Land

Braut feuert Schüsse auf Hochzeit ab: Polizeieinsatz

Eine Braut hat anlässlich ihrer Hochzeit in der Nähe des Ulmer Ostbahnhofs mehrere Schüsse abgefeuert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem am Freitag Schüsse gemeldet worden waren, fanden mehrere Streifen der Polizei nach Angaben vom Samstag einen geöffneten Transportkasten für eine Pistole in einem Auto sowie Hülsen von verschossener Munition auf der Straße.